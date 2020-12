Die Dortmunder Stadtwerke (DSW21) haben ihre Fahrten im Schul- und Berufsverkehr in Castrop-Rauxel verstärkt: Seit Montag (7. Dezember) werden auf der Linie 482 morgens und mittags insgesamt 33 zusätzliche Fahrten in einem 20-Minuten-Takt angeboten.

Die zusätzlichen Busse fahren jeweils wenige Minuten vor bzw. nach den regulären Linienbussen. So können die Fahrgäste mehr Abstand zueinander halten. Im Schul- und Berufsverkehr war zuletzt vor allem auf der Hauptachse zwischen Ickern und Castrop Münsterplatz ein hohes Fahrgastaufkommen zu beobachten. Im Fokus dabei: die Linien 482 und 480, die einen weitestgehend identischen Linienweg haben.

Angebot massiv erweitert

In Abstimmung mit dem Aufgabenträger für den Schulverkehr in Castrop-Rauxel, der Kreisverwaltung Recklinghausen, wurde das Angebot der Linie 482 daher massiv erweitert. Dabei werden morgens zwischen ca. 7 und 8.30 Uhr sowie mittags zwischen ca. 12 und 16.30 Uhr mehr als doppelt so viele Fahrten wie bislang angeboten. Möglich wird dies, weil ein Fremdunternehmer von DSW21 drei zusätzliche Fahrzeuge aus seiner Notreserve zur Verfügung stellt.

Aus technischen Gründen, so teilen die Dortmunder Stadtwerke mit, können die zusätzlichen Fahrten erst zum Fahrplanwechsel am 7. Januar 2021 in der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) hinterlegt werden. Alle Schulen in Castrop-Rauxel seien aber umfassend über die zusätzlichen Fahrtmöglichkeiten informiert worden.