Corona hat auch Castrop-Rauxel erreicht. Nachdem der erste Fall am Donnerstag von der zuständigen Kreisverwaltung Recklinghausen bestätigt worden war, schnellte die Zahl der Erkrankten in der Europastadt bis Freitagmorgen (13. März) auf sieben hoch. Einzelheiten über die betroffenen Personen teilte der Kreis mit Hinweis auf die Datenschutzbestimmungen nicht mit.Beim ersten bekannt gewordenen Fall handelt es sich um einen Mann, der in häuslicher Quarantäne bleiben musste.

Positiv auf das Corona-Virus Getestete würden entsprechend der Vorgaben des Robert-Koch-Institutes behandelt. Dazu gehöre unter anderem der tägliche Kontakt des Gesundheitsamtes mit dem Erkrankten. Ferner hätten Patienten die Möglichkeit, rund um die Uhr Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufzunehmen. Das hatte Kreis-Pressesprecher Jochem Manz in einem Telefonat mit dem Stadtanzeiger erklärt.

Insgesamt lagen dem Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen die Meldungen von 37 bestätigten Fällen vor. Neben den 7 in Castrop-Rauxel Erkrankten gab es (Stand Freitag 9 Uhr) in Datteln 3 Fälle, Dorsten 7, in Haltern 3, in Herten 3, in Marl 4, in Oer-Erkenschwick 2 sowie in Recklinghausen 8 Fälle.

Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe des Stadtanzeigers gestern gab es für Castrop-Rauxel keine weiteren Informationen.

Kreis Recklinghausen informiert regelmäßig

Grundsätzlich informiert der Kreis Recklinghausen über das Internet unter www.kreis-re.de/corona. Darüber hinaus gibt es ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Tel. 02361/532626. Das Telefon ist montags bis freitags von 8-16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Das Corona-Virus breitet sich weiter aus.