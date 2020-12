Nicht nur Mittelerde kann zwei prägnante Türme aufweisen sondern auch Castrop-Rauxel. Der Bergbautradition entsprechend handelt es sich dabei um zwei ehemalige Fördertürme der Zeche Erin, die Ende 1983 stillgelegt wurde. Dicht neben der Innenstadt steht über dem Schacht 7 das ehemalige Fördergerüst. Der Hammerkopfturm im Stadtteil Schwerin steht über dem alten Wetter- und Seilfahrtschacht 3. Beide sind als Industriedenkmäler erhalten und sind heute Teil der "Route der Industriekultur" im Ruhrgebiet.

Seit einigen Jahren werden diese beiden Türme in der Adventszeit durch einen Laserstrahl über eine Distanz von knapp 2 Kilometern verbunden. Nach einiger Diskussion wurde in Castrop-Rauxel entschieden, diese Einrichtung auch in diesem Corona-Jahr aufrecht zu erhalten, obwohl alle anderen Advents- und Weihnachtsmärkte sowie Veranstaltungen abgesagt wurden. Zum wiederholten Mal habe ich mich heute Abend den beiden Türmen und den Laserstrahl mit dem Foto-Apparat gewidmet. Und heute hatte ich endlich auch mal das Glück, dass auch die Beleuchtung am Förderturm mit dem Schriftzug "Erin" eingeschaltet war. Aus Gründen, die ich nicht kenne, hat das sonst nie zusammen mit dem Laserstrahl geklappt.