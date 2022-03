SG Castrop - BW Huckarde 2:2:

Am Ende hieß es unentschieden 2:2. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, bei der sich die Spieler der SG bei ihrem Torwart bedanken könne, dass sie nicht Rückstand gerieten, konnte man in der 52. Minute durch einen über der Mauer plazierten Freistoß von Omar Demir in Führung gehen. 10 Minuten später glich Huckarde durch Strafstoß aus. Weitere 2 Minuten später stellte Niklas Werner den alten Abstand wieder her.

Eine weitere Chance durch einen Strafstoß alles klar zu machen konnte Castrop nicht nutzen, Lucas Seegers scheiterte am Huckarder Keeper Max Burbaum. Nach 90 Minuten zeigte der Schiedsrichter die Nachspielzeit an, die sich dann aber durch eine Verletzungspause beim Castroper Torwart hinzog. Als die letzte Minute angezeigt wurde, ging auch der Huckarder Keeper mit nach vorn und ließ sein Tor allein. Castrop konnte dies nicht nutzen sondern bekam für ein unnützes Foul einen weiteren Strafstoß, den Huckarde eiskalt verwandelte und so in der 99. Minute zum 2.2 Endstand gleichzog.

Im Anhang finden Sie Bilder zum Spiel.