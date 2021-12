Am Sonntag den 16.01.2022 veranstalten die Black Barons im Horststadion in Herne, ein offenes Training für alle Altersklassen.

Das Tryout richtet sich an Erfahrene Spieler die auf der Suche nach einem neuen Verein sind und an Neulinge die Football mal ausprobieren möchten. Das Tryout startet von 10,30 bis 12,00 mit der Jugend (6-18 Jahre), ab 15,00 Uhr sind die Senioren (ab 19 Jahren) dran. Es stehen genügend motivierte Trainer, neues Trainingsmaterial und ein moderner Kunstrasenplatz zur Verfügung. Für das Training, gelten für alle Teilnehmer ab 16 Jahren G2 Regeln.

Anmeldungen bitte per Mail unter info@herne-blackbarons.de oder bei Coach Daniel unter 01791324820. Die Black Barons freuen sich über jeden Teilnehmer.