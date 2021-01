Die Kreisgruppe Castrop-Rauxel der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) unterstützt die Kampagne "Deutschland krempelt die #Ärmelhoch". In kurzen Videobeiträgen erläutern die Rettungsschwimmer, warum sie sich gegen Corona impfen lassen werden.

Dabei spielen persönliche Gründe eine Rolle, aber auch der Wunsch, endlich wieder Kindern das Schwimmen beizubringen und wieder an einem aktiven Vereinsleben teilnehmen zu können.

Aufgerufen zu dieser Aktion hat der Kreis Recklinghausen und die Stadt Castrop-Rauxel, die zusammen mit anderen lokalen Persönlichkeiten das Motto "Ich lasse mich impfen" auf ihren sozialen Kanälen verbreiten wollen.

Die DLRG drehte dazu am Hallenbad und an ihrer Rettungswache. Alles natürlich mit den notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen. Sogar das Makottchen "Nobbi" wurde dazu extra aus seinem Winterschlaf geholt und stellte sich zusammen mit Dagmar Baak, Teamerin des Projektes "Kindergarten", vor die Kamera. Auch Rettungsschwimmer Karam Qarqash war dabei und stellte seine Gründe, warum er sich impfen lassen wird, zusätzlich in seiner Muttersprache Arabisch vor.

Die Kampagne hat hoffentlich einen großen Erfolg und die DLRG wünscht sich, dass sie ihren Beitrag dazu leisten konnte, dass möglichst viele Menschen dem Aufruf folgen und sich impfen lassen werden.