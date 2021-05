Nach langer Corona-Pause führt die DLRG in Castrop-Rauxel erstmals in diesem Jahr einen Rettungsschwimmkurs durch, der noch vor den Sommerferien abgeschlossen sein wird. Angeboten wird dort eine Ausbildung zur qualifizierten Rettung von Ertrinkenden in Theorie und Praxis in den Stufen Bronze, Silber oder Gold. Er richtet sich in erster Linie an Personen, die diesen Schein für ihren Beruf oder das Studium benötigen. Teilnahmevoraussetzung für den Rettungsschwimmschein in Bronze ist ein Mindestalter von 12 Jahren. Silber kann ab 15 Jahren erworben werden. Zusätzlich wird eine 9 Unterrichtseinheiten umfassende Erste-Hilfe-Ausbildung benötigt​. Sie​ ist auch Voraussetzung für den Rettungsschwimmschein in Gold​,​ ​​außerdem ein Mindestalter von 16 Jahren, sowie ein gültiger Rettungsschwimmschein in Silber.

Corona bedingt findet nur die praktische Ausbildung im Hallenbad an der Bahnhofstrasse statt. Die Theorieeinheiten, die ebenfalls Bestandteil aller Rettungsschwimm-Prüfungen sind, finden online statt. Außerdem müssen alle Teilnehmer vor jedem Betreten des Hallenbades einen negativen Corona-Test von einem offiziellen Testzentrum vorlegen oder eine vollständige Impfung nachweisen.

Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung zu diesem Kurs finden interessierte Bürger auf der Homepage der DLRG Castrop-Rauxel unter

https://castrop-rauxel.dlrg.de/anmeldung