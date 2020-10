Rund sechs Wochen noch, dann beginnt die Adventszeit. Überschattet wird der Advent durch Corona und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. In Ickern soll es trotzdem weihnachtlich werden. Der Stadtteilverein "Mein Ickern e.V. "organisiert zum 7. Mal die Ickerner Weihnacht. Und bei vielen Aktionen sind Gruppen, Vereine und Familien aufgerufen, mitzumachen. Denn die Organisation erfolgt ausschließlich ehrenamtlich.

Was erwartet die Ickerner im Advent 2020?



Große Ickern-Tanne am Marktplatz: Schweres Gerät ist erforderlich, um einen fast neun Meter hohen Weihnachtsbaum aufzurichten. Dann gibt es sechs Wochen lang einen "Hingucker" am Marktplatz auf der Wiese vor der St. Antonius-Kirche. Der EUV hilft bei der Umsetzung. Leuchten soll der Baum mit über 1.000 Lichtern ab 27. November.

Weihnachtsbaumaktion:

Es werden wieder rund 80 Weihnachtsbäume entlang der Ickerner Straße, am Marktplatz und am Kreisel aufgestellt, für die ab sofort Baumpaten gesucht werden, die „ihren“ Baum individuell schmücken. Die Schmückpatenschaft ist kostenlos. Parallel dazu sucht der Verein auch Baumpaten, die bereit sind, einen Baum zu finanzieren.

Kleiner Nikolausmarkt:

Aufbauend auf dem Abstands- und Hygienekonzept des Bürgerpicknicks soll ein Nikolausmarkt vom 4. bis 7. Dezember am Marktplatz stattfinden. Fünf Hütten und Zelte sollen aufgebaut werden. Unter anderem verkauft die JVA bekannte Weihnachtsartikel.

Weihnachtsbeleuchtung über der Ickerner Straße:

Nachdem mit Lichterketten-Überspannungen an der Ickerner Straße, der Illumination der Seilscheibe und einem Baum am Ickerner Kreisel der Grundstein gelegt wurde, erfolgte 2018 und 2019 der Ausbau mit Spenden von Privatpersonen und Unternehmen. Am Marktplatz wurden drei weitere Bäume illuminiert, Laternenornamente aufgehängt. In diesem Jahr wird es ein neues Element geben: Im Jubiläumsjahr wird ein LED-Ornament „800 Jahre Ickern“ angeschafft. Es ist sieben Meter breit und soll voraussichtlich an der Fassade der Marktschule installiert werden.

Wichtig ist dem Verein dabei die Nachhaltigkeit. Die neuen Ketten verfügen über moderne LED-Elemente, die – falls mal etwas defekt sein sollte – strangweise ausgetauscht werden können.

Singen und Fackellauf abgesagt

Coronabedingt abgesagt wurde das Weihnachtssingen sowie der gemeinsame Fackellauf durch Ickern.

Wer sich noch in die Planungen zur Ickerner Weihnacht einbringen und/oder eine Baumpatenschaft übernehmen möchte, kann sich bei Marc Frese, dem Vorsitzenden von "Mein Ickern e.V.", melden (Tel. 0173/5757055 oder vorstand@mein-ickern.de).