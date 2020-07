Nach langer Corona Pause.....

Am vergangenen Sonntag, 20.07.2020 fand die Jahreshauptversammlung der Karnevalsgesellschaft Rote Funken Castrop-Rauxel 1997 e.V.im Vereinsheim des Kleingartenvereins am Schellenberg statt.

Natürlich mit allen vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen und Abstandsregeln, die zur Zeit bindend sind.

Die Mitglieder fanden sich ein, um die vergangene Session Revue passieren zu lassen, einen neuen Vorstand zu wählen und über eine Satzungsänderung abzustimmen. Auftritte und Termine waren sehr zahlreich,vielfältig und es war eine gelungene Session mit einer ausverkauften 4-stündigen Gala und einem tollen Kinderkarneval. Auch Ausflüge, AH Auftritte und sonstige Aktivitäten haben einen äußerst positiven Eindruck bei den Mitgliedern der Roten Funken hinterlassen.

Melanie Appel dankte im Namen des Vorstandes allen Vorstandsmitgliedern, Mitgliedern, Helfern und Freunden für das gute Gelingen und die tolle Zusammenarbeit.

Turnusmäßig wurde ein neuer Vorstand gewählt, erstmals auch ein erweiterter Vorstand.

Einstimmig gewählt wurden alle Vorstandsmitglieder:

Geschäftsführender Vorstand:

Präsidentin: Melanie Appel

Vizepräsidentin: Brigitte Appel

Vizepräsidentin: Ute Bevc

Kassierer: Karsten Swist

Protokollchefin: Ulrike Segin

Organisationsleiter: Jens Kratz

Technischer Leiter: Stephan Bevc

Erweiterter Vorstand:

Stellvertretender Kassierer: Michael Krahnke

Stellvertetender Organisationsleiter: Peter Klinger

Stellvertretende Protokollchefin: Kerstin Köhle-Kratz

Stellvertretender Technischer Leiter: Klaus Farun

Jugendleiterin: Dzeneta Mesanovic

Kassenprüferinnen: Katja Langer und Sabine Klinger

Melanie Appel tritt somit in die Fußstapfen Ihres Vaters Werner Appel, der den Roten Funken über viele Jahre als Präsident vorstand und im Juli 2019 plötzlich und unerwartet nach kurzer schwerer Krankheit verstarb. Werner Appel wurde von den Mitgliedern als 1. Ehrenpräsident der Roten Funken geehrt. "Mein Vater wäre sehr stolz darauf gewesen, diese Ehre mussten wir ihm einfach erweisen für die jahrelange Arbeit für die Roten Funken und den Castrop-Rauxeler Karneval", so Melanie Appel, die verspricht: Wir werden im Sinne meines Vaters weiter machen. Wir haben ein tolles Team und einen tollen Verein mit aktuell 68 Mitgliedern, auf die wir sehr stolz sind. Darunter viele Kinder und Jugendliche mit Spaß am Karnevalistischen Tanzsport. "Wir haben uns für die Zukunft viel vorgenommen!" so die neue Präsidentin der Roten Funken.