Endlich ist es so weit.

Der Spielplatz des KGV Deininghausen e. V. wird eröffnet.

Wir feiern die Eröffnung mit einem großen Fest mit Candystand, Spiel- und Bastelangeboten.

Natürlich darf die Wurst im Brötchen nicht fehlen und kühle Getränke für die kleinen und großen Besucher und Besucherinnen stehen am Getränkewagen bereit.

Das anschließende Osterfeuer lädt zum Verweilen ein.

Das Fest findet am 16.04.2022 von 11:00 - 17:00 Uhr statt.

Die offizielle Eröffnung beginnt um 12:00 Uhr.

Das Osterfeuer beginnt um 17:00 Uhr.