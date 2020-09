Zum ersten Mal seit 46 Jahren wird es in diesem Jahr keine Heilgabend-Feier im Wichernhaus am Brückenweg geben. Der Grund ist die Corona-Pandemie. Das hat jetzt der Vorbereitungskreis "Heiligabend im Wichernhaus" mitgeteilt.



"Wir können die Sicherheit unserer Besucher, die zu weiten Teilen aus der Risikogruppe für eine Sars-CoV-2-Infektion kommen, nicht gewährleisten. Selbst mit einem Hygiene- und Sicherheitskonzept wäre das Risiko aufgrund der äußerst vielfältigen Besucher- und Helfer-Gruppen zu groß. Wir könnten es nicht verantworten, wenn ein Besucher sich auf unserer Feier infizieren und möglicherweise schwer erkranken würde", heißt es in der Stellungnahme.

Und weiter: "Wir müssten die Zahl der Besucher – bislang gut 150 – stark reduzieren, müssten auch auf einen größeren Raum ausweichen. Abstände, Verzicht auf Gesang, Masken, Security zur Überwachung der Hygienevorschriften: Alles das stünde in deutlichem Gegensatz zu dem, was die Feier immer ausgemacht hat: Nähe. Und das sollte auch so bleiben."

Feier vor 46 Jahren ins Leben gerufen

Johannes Beisenherz, der die Feier vor 46 Jahren mit ins Leben gerufen hat, bedauert: „Es tut uns in der Seele weh, dass der Heiligabend im Wichernhaus zum ersten Mal nicht stattfinden kann. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, sie im Helferkreis besprochen und dann gemeinsam getroffen.“ Und Ute Pfahlburger, dieses Jahr selbst auch schon seit 30 Jahren dabei, ergänzt: „Die Absage geschieht vor allem aus der Verantwortung unseren Gästen gegenüber. Dafür wird es 2021 dann hoffentlich um so schöner.“