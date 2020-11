Der Wunschbaum steht auch dieses Jahr wieder beim Friseur Verlockend.

Der Wunschbaum liegt uns auch in diesem „Corona-Jahr“ sehr am Herzen.

Er steht auch 2020 wieder beim Friseur Verlockend.

Gerade in dieser ungewöhnlichen Zeit der Coronapandamie möchten wir, wie in den zurückliegenden 11 Jahren mit der großen Unterstützung vieler Castrop-Rauxler einigen Kindern, ein oder mehrere Wünsche zum Weihnachtsfest erfüllen.

Aus diesem Grund starten wir unter Einhaltung aller nötigen Hygienebedingungen in der vor uns liegenden Vorweihnachtszeit die Aktion Wunschbaum.

In der Zeit vom 17. November bis zum 12. Dezember 2020 können sie helfen einem oder mehreren Kindern zum Weihnachtsfest ein wenig Freude schenken.

So funktioniert es:

Der Wunschbaum steht bei ihrem Friseur Verlockend (Wilhelmstraße 39A, 44571 Castrop-Rauxel). Dort können sie in diesem Jahr einen oder mehrere Lebkuchenmännchen vom Baum nehmen. Auf den liebevoll gebastelten Männchen stehen die Wünsche der Kinder.

Spielsachen, Bücher, Parfüm, Schmuck, Kleidung – den Herzenswünschen der Kinder sind keinerlei Grenzen gesetzt. Jeder Wunsch hat einen Wert von ca. 25,00€. Mit diesem Wunschzettel in der Hand geht es dann auf Einkaufstour. Sollten sie nicht die Möglichkeit haben diesen Einkauf zu tätigen hilft unser Team ihnen gerne. Bis zum 12.12.20 müssen dann alle Pakete wieder im Salon angekommen sein.

Die Abgabe der Wunschzettel und Annahme der Päckchen erfolgt unter den im Friseurhandwerk geltenden Hygienevorschriften.

Am 14.12.20 werden die Pakete hier im Salon an die Mitarbeiter von Junikum übergeben, um dann rechtzeitig zur Bescherung den Kindern aus unserer Region ein wundervolles Weihnachtsfest zu bescheren. Funkelnde Augen, rote Wangen und strahlende Gesichter sind dann mit Sicherheit garantiert.

Wir würden uns über die Mithilfe er Castroper Bürger sehr freuen.