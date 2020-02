An der Pallasstraße in Dorf Rauxel Gut zwei Millionen Euro kostet das neue Feuerwehrgerätehaus, das an der Pallasstraße entsteht. Ende des Jahres sollen nach Angaben der Stadt die Bauarbeiten, die gerade begonnen haben, abgeschlossen sein. 90 Prozent der Kosten stammen aus einem Förderprogramm, zehn Prozent kommen aus dem städtischen Haushalt.

Der Neubau in Dorf Rauxel wird notwendig, weil die aktuelle Unterkunft auf dem Hof Schulte-Rauxel an der Rieperbergstraße aus gemieteten Garagen für die Einsatzfahrzeuge und die persönliche Schutzausrüstung sowie einem Schulungsraum in einem separaten Gebäudeteil besteht. Die Platzverhältnisse sind äußerst beengt. Umkleiden sind nicht vorhanden.

Alter Standort ungüstig

Der alte Standort ist verkehrstechnisch ungünstig gelegen, sowohl zur Anfahrt durch die Einsatzkräfte als auch zum Ausrücken der Wehr zum Einsatz.