Am Montag, 9. März, in der Zeit von 7.30 bis 16.15 Uhr fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Ohmstraße geparkten silberfarbenen Toyota an.

Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.