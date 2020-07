Am Montag, 13. Juli, gegen 20 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Datteln.



Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Lünen befuhr die Markfelder Straße in Fahrtrichtung Lünen. In Höhe der Bauernschaft Pelkum kam sie ausgangs einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin erlitt bei dem Aufprall lebensgefährliche Verletzungen.

Rettungshubschrauber brachte die Frau nach Dortmund



Bevor sie mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Klinik transportiert werden konnte, musste die Feuerwehr Datteln sie unter Einsatz der Rettungsschere aus ihrem Auto bergen.

Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.