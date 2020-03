Am Dienstag, 17. März, um 15 Uhr fuhren ein 25-jähriger Autofahrer aus Datteln und ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Waltrop auf dem Pelkumer Weg.

Vor ihnen hielt ein Traktor an einer Unterführung an. Er setzte zurück, um den Begegnungsverkehr passieren zu lassen. Der 25-Jährige fuhr ebenfalls rückwärts und stieß mit dem Motorradfahrer zusammen. Der 65-Jährige verletzte sich leicht. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand 2000 Euro Sachschaden.