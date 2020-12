Am Freitag, 25. Dezember, prallte um 9.50 Uhr ein 69-Jähriger aus Haltern am See auf der Recklinghäuser Straße in Datteln gegen einen Baum und verletzte sich dabei.

Der Mann aus Haltern am See fuhr mit seinem Auto die Recklinghäuser Straße in Fahrterichtung Süden, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Baum touchierte.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.Der Sachschaden beträgt 8.000 Euro.