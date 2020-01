Datteln: Unfallflucht auf der Ahsener Straße

1500 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht am letzten Donnerstag, 9. Januar, auf der Ahsener Straße.

Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit zwischen 12.55 und 15 Uhr in Höhe der Hausnummer 47 einen geparkten silberfarbenen VW Golf an und flüchtete.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter der Tel.: 0800/2361 111.