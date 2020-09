Am Mittwoch, 16. September, ist um kurz nach 13 Uhr ein 40-jähriger Radfahrer aus Haltern am See auf der Herdieckstraße gestürzt, weil er wegen einesentgegenkommenden Autos stark bremsen musste.

Er war auf der Herdieckstraßeunterwegs, als ihm eine Frau mit einem Auto entgegenkam. Weil sie an einem

haltenden Auto vorbeifuhr, wurde es auf der Straße eng.

Der Radler musstebremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er zu Fall und wurde

leicht verletzt.

Die Autofahrerin hielt kurz an, fuhr dann aber weiter. DieErmittlungen zur Autofahrerin dauern an.