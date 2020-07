Am Dienstag, gegen 23:50 Uhr, wollten Polizeibeamte einen 18-jährigen Motorradfahrer aus Recklinghausen auf der Wiesenstraße in Datteln anhalten, da sein 18-jähriger Sozius aus Datteln keinen Helm trug.

Als der Fahrer die Polizeibeamten bemerkte, gab er Gas und stürzte in einem Kurvenbereich. Der Sozius versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte aber im Nahbereich gestellt werden.

Beim Fahrer ergaben sich hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Er musste für eine Blutprobe mit zur Wache.

Beide blieben unverletzt

Die beiden 18-Jährigen blieben unverletzt. Der Führerschein blieb auf der Polizeiwache, er wurde sichergestellt. Außerdem führte der Fahrer ein verbotenes Messer mit.

An dem Motorrad entstand 3.800 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.