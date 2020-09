Am Sonntag, 20. September, ist gegen 14.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Datteln ein 49-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden.

Der Mann aus Datteln war mit seinem E-Bike auf dem Geh- und Radweg in Richtung Castroper Straße unterwegs. Als er gerade an einem geparkten Auto vorbeifuhr, öffnete eine 37-jährige Frau aus Oer-Erkenschwick die Beifahrertür und es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der 49-Jährige wurde vor Ort in einem Rettungwagen behandelt.

Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.