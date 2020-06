Als am Sonntag, 28. Juni, ein 55-jähriger Fahrradfahrer aus Datteln gegen 14.30 Uhr auf dem Radweg der Castroper Straße in Richtung Ahsener Straße fuhr, stieß er mit einer Autotür zusammen, die ein 5-jähriger Junge aus Datteln öffnete, als er aus einem geparkten Auto aussteigen wollte.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall entstand 1.100 Euro Sachschaden.