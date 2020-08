Heute, 4. August, um 8.20 Uhr kam es in Datteln zu einem Unfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde.

Eine 46-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel wollte auf der Castroper Straße in Datteln einparken. Dabei fuhr sie auch zum Rangieren in den Bereich des Radweges. Auf dem Radweg fuhr eine 78-jährige Fahrradfahrerin aus Datteln. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Dabei verletzte sich die Radfahrerin leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall entstand 250 Euro Sachschaden.