Als bereits am vergangenen Freitag, 26. Juni, eine 68-jährige Fahrradfahrerin aus Datteln auf der Straße Holtbredde in Richtung Osten fuhr und sie hinter der Einmündung Im Kuhkamp zwei geparkten Autos nach links ausweichen musste, touchierte sie dabei vermutlich ein Auto, dass links an ihr vorbeifuhr.

Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer ist unbekannt, er fuhr weiter, ohne sich um den Unfall und die Verletzte zu kümmern. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.