Am Montagmorgen, 6. April, um 8 Uhr fuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus Herne auf der Redder Straße in Richtung Süden.

Von hier aus wollte er nach links abbiegen, um weiter auf der Redder Straße zu bleiben. Auf dem Westring fuhr ein 58-jähriger Fahrradfahrer aus Oer-Erkenschwick in Richtung Norden.

Zusammenstoß

Als er die Redder Straße überqueren wollte, um weiter geradeaus zu fahren, kam es zum Zusammenstoß mit dem Autofahrer. Der Radfahrer verletzte sich schwer. An den Fahrzeugen entstand 1200 Euro Sachschaden.