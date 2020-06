Die Schleuse in Datteln ist wirklich eine Interessante Sehenswürdigkeit.

Zu sehen wie grosse Schiffe und kleine Boote von dem niedriger gelegenem Wasserspiegel in den höheren geschleust werden, ist wirklich schön an zu sehen. Und wie die grossen Schiffe es schaffen, sich in die für sie enge Schleuse zu manövrieren, ist echt atemberaubend. Aber es klappt.

Was die Technik alles erreichen kann - fenomenal.

Viele Radfahrer fahren nicht einfach vorbei - nein, sie bleiben stehen, um sich den Vorgang, wie das Wasser in der Schleuse auf und ab gepumpt wird, an zu schauen.

Zudem ist auch die Umgebung recht schön an zu sehen.

Und wer sich in der Nähe der Schleuse gerne noch etwas aufhalten möchte, findet im Restaurant "Zum Ankerplatz" ein ruhiges Plätzchen zum sitzen, speisen und trinken.