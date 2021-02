Mehrere Veranstaltungen muss das Kulturbüro leider Corona-bedingt verschieben.

Der Kabarettabend mit Sebastian Pufpaff, der am Mittwoch, 13. Januar, in der Stadthalle Oer-Erkenschwick stattfinden sollte, wird auf Mittwoch, 12. Januar 2022, verschoben. Neuer Veranstaltungsort ist die Lutherkirche in Datteln.

Ray Wilson kommt am 3. März 2022 nach Datteln

Ray Wilson wird am Donnerstag, 18. Februar, nicht in Oer-Erkenschwick auftreten. Stattdessen wird es ein Konzert in der Lutherkirche in Datteln am Donnerstag, 3. März 2022, geben.

Mathias Richling spielt am 11. März 2022 in der Dattelner Lutherkirche

Auch für Mathias Richling konnte ein Ersatztermin gefunden werden: Der Kabarettabend wird von Freitag, 5. Februar, auf Freitag, 11. März 2022, verschoben. Neuer Veranstaltungsort ist die Lutherkirche Datteln.

Bereits erworbene Eintrittskarten bleiben selbstverständlich weiterhin gültig. Für die neuen Termine sind noch Karten zu haben.

Information

Weitere Auskünfte zu Veranstaltungen beim Kulturbüro unter Tel. 02363/107-269 und -369 erhältlich.