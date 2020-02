Rainer Wüst und Klaus Schmeing sind zwei „Autorenkumpel“, die vor einigen Jahren ein gemeinsames Buch geschriebenhaben, das die Sicht der Frau und die Sicht des Mannes auf das Leben zeigt. Nun sind sie am 19. Februar um 17 Uhr im Literaturcafé, um aus dem jeweiligen Teil des Buches zu lesen.

Klaus Schmeing ist verheiratet und lebt und schreibt in Gladbeck.Er arbeitet in der Jugendhilfe und ist freiberuflich im psychologischen Coaching tätig.

Rainer Wüst ist Autor, Moderator und Poetry Slammer seit 2007. Der Katzen liebende Ex Marathonläufer arbeitet als selbständiger Mediengestalter für mehrere Verlage. Er hat drei Sammelbände geschrieben, und wird aus einem davon zusammen mit Klaus Schmeing lesen.

Um Spende wird gebeten

Die Lesung findet im "Bücherwurm", Castroper Straße 33, in Datteln statt. Der Eintritt ist frei, für Kaffee und Kuchen ist gesorgt und es wird um eine Spende für die ärztliche Beratungsstelle gegen Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern an der vestischen Kinderklinik Datteln gebeten.