Das Kulturbüro erwartet am Donnerstag, 5. März, die Bullemänner mit ihrem aktuellen Programm "Muffensausen" ab 20 Uhr in der Stadthalle.

"Muffensausen" ist Kabarett zum Reinsetzen: mit echten, aber ohne angefressene Politikgesichter, bei denen man denkt, der Buchsbaumzünsler hat sein Revier gewechselt. Abwechslungsreich und mit gewohnt schnellen Rollenwechseln pflügen die beiden Komiker und Schlickefänger aus Westfalen mit ihrer ukrainischen Tastenfachkraft durchs Leben. Ärztemangel auf dem Land in der Münsterländer Senke - einer Landschaft, die von Geologen als "Geländedepression" bezeichnet wird? Lassen wir einfach Quereinsteiger zu - eine abgeschlossene Metzgerlehre sollte doch reichen…

Eintrittskarten gibt zum Preis von 19 Euro zuzüglich Gebühren bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie beim Dattelner Kulturbüro, Kolpingstraße 1, Tel. 02363/107-369.