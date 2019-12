Ein unvergesslicher Abend mit Lichtilluminierung in der Lutherkirche an der Pevelingstraße: Das in Datteln bestens bekannte Duo The Royal Squeeze Box präsentiert - unterstützt vom Rock- und Popchor Vocals der Musikschule - die Musik der Rockband Queen in puristischer Form am Donnerstag, 13. Februar, ab 20 Uhr.

Zwei Stimmen und ein Akkordeon reichen für diese Zeitreise in die Queen-Ära aus. Seit der Premiere in Montreux beim "Freddie Mercury Memorial Day" wird das Duo um den klassisch ausgebildeten Sänger Aaron Perry gefeiert. Dabei beherrscht es sowohl die leisen als auch die vollmundigen Töne meisterhaft - Gänsehaut-Atmosphäre ist garantiert.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 19 Euro zuzüglich Gebühren bundesweit bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie beim städtischen Kulturbüro Datteln, Kolpingstraße 1, Tel. 02363/107-369.