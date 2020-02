Wenn die Tage langsam wieder länger werden, kommt auch der Rummel in die Stadt: Vom 6. bis 9. März findet auf dem Neumarkt und auf dem Schützenplatz die Dattelner Frühjahrskirmes statt – mit verkaufsoffenem Sonntag. Ermäßigte Preise gibt es wie gewohnt am Montag, der traditionell als Familientag gilt.

Auf die Besucher warten Fahrgeschäfte wie Disco-Jet, Break Dance, Kessel-Tanz und Auto-Scooter, außerdem diverse Imbissstände. Für die Jüngsten gibt es Entenangeln und Kinderkarussells.

Straßenverkehr eingeschränkt

Der Schützenplatz sowie die Straßen Am Schemm und An der Amandusbrücke sind vom Mittwoch, 4. März, ab 13 Uhr bis einschließlich Montag, 9. März, für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt. Am Samstag, 7. März, wird der Wochenmarkt wegen der Kirmes vom Neumarkt auf Martin-Luther-Straße und Pevelingstraße verlegt. Von 5 bis 14.30 Uhr ist die Martin-Luther-Straße an diesem Tag vom Kreisverkehr bis zur Pevelingstraße gesperrt. Nicht erreichbar sind auch die Parkplätze auf der Pevelingstraße. Die Zufahrt zur Tiefgarage ist in dieser Zeit frei.