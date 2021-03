Die Resonanz zu dem Projekt „Waltrop schreibt Geschichte“ ist sehr positiv ausgefallen. Und es geht noch weiter. Wie Interessierte teilnehmen können, erfahren sie hier:



Groß und Klein reichen Kurzgeschichten und Bilder in der Bücherinsel Waltrop ein, um das erste Buch mit Geschichten rund um die beiden quirligen Charaktere Anton und Ida zu füllen. Dabei ist es egal, zu wie vielen Kapiteln jemandem etwas einfällt, solange pro Überschrift höchstens eine Kurzgeschichte und/oder ein Bild pro Person eingereicht wird.

Kurzgeschichten und Bilder in der Bücherinsel Waltrop

Die Bildüberschriften lauten:

1. Einzug in die City - Abenteuer am Kiepenkerl-Brunnen

2. Die Schildkröten vom Stutenteich

3. Der verschollene Schatz vom Striethorst

4. Picknick im Moselbachpark

5. Unser Hund “Ratte” ist weg! - Die wilde Suche am Spurwerkturm

6. Eine geheimnisvolle Flaschenpost am Schiffshebewerk

7. Der verrückte Trödelmarkt auf der Schweinewiese

8. Das Sportfest am SpoNo (Sportzentrum Nord)

Bis zum 20. März werden Einsendungen (auch online unter diebuecherinsel@aol.com) entgegengenommen.

Über Anton und Ida ist bisher nur bekannt, wie sie aussehen, dass sie beste Freunde sind und einen Hund namens „Ratte“ haben.

Was mögen die beiden besonders gern und wovor fürchten sie sich? Sind sie frech, tollpatschig, schüchtern oder mutig? Vielleicht verrät euch das Charakterbild schon etwas über die beiden Freunde, doch wie sich Anton und Ida in Waltrop zurechtfinden und vieles mehr, liegt letztendlich in der Hand der Autoren und Autorinnen. Die Bücherinsel hat beschlossen, nicht zu viele Angaben zu machen, da sie zusammen mit den WaltroperInnen die beiden von Grund auf formen und gestalten möchte.

Anton und Ida sollen dann auch in Zukunft präsent bleiben und weitere Aktionen der Bücherinsel begleiten.

Das Buch "Zwei Freunde erobern Waltrop“ soll erst der Anfang sein. Aus dem Erlös, so plant die Bücherinsel unter der Leitung von Angelika Tadsen, soll ein gemeinnütziges Projekt ins Leben gerufen werden.