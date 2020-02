„Ein neues offenes Kulturformat für Literatur, Musik, Fotografie", so beschreibt Hans-Jürgen Goerigk die Veranstaltung „Hannes & friends" am Freitag, 28. Februar. Im Bücherwurm werden an diesem Abend aus Datteln stammende Künstler verschiedenster Art ein kurzweiliges Kulturprogramm bieten.

Neben „Hannes“ Goerigk steuern die in überregional bekannten Autorinnen Martina Bialas und Christiane Dieckerhoff Beiträge zum Abend bei. Kurze musikalische Beiträge wird es von Gregor Rüter, Carsten Kollmeier und Kalle Moosherr geben. Auch mit einem Überraschungsgast kann Hans-Jürgen Goerigk aufwarten: „Einzelheiten werden aber vorher nicht bekannt gegeben – die Zuschauer dürfen aber gespannt sein!“

Austausch bei Wein und Bockwurst

In den Pausen der Veranstaltung haben die Zuschauer Gelegenheit, sich über das Gehörte bei Wein und Bockwurst auszutauschen, in Büchern zu schmökern oder sich mit den teilnehmenden Künstlern zu unterhalten. Eingerahmt wird die Veranstaltung durch Fotografien des Dattelner Fotokünstlers Michael Grigat, die im Kaminzimmer des Bücherwurms ausgestellt werden.

Die Veranstaltung im Bücherwurm, Castroper Straße 33, beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.