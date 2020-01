Kabarett von und mit Martina Bialas

Gesang und Musik: Rosaly Oberste-Beulmann und Jan Wolf

Es ist kein Traumjob, in Zeiten wie diesen eine Prinzessin zu sein. Die Prinzen auf ihren Schimmeln sterben aus und Wach-Küss-Rettungsaktionen sind nicht mehr vorgesehen. Da heißt es: Krone richten, mit Schwung über die Dornenhecke hüpfen, Äpfel essen vermeiden und sich bitte selbst um das Happy End kümmern. Am besten als hemdsärmelige Quotenfrau, die genau weiß, was sie will. Dabei bitte nicht den letzten Rest Weiblichkeit vergessen und immer schön lächeln. Aufräumen ist angesagt, weg mit den Erbsen unter der Matratze. Das Küssen von Fröschen reicht nicht mehr aus, es geht um alles oder nichts.

Mit ihrem skurrilen Humor und ihrer ganz eigenen Ironie startet die Kabarettistin und Autorin Martina Bialas ihr neues Programm: Schluss mit den Märchen! Spitzfindig und wortgewandt nimmt sie wieder alle Baustellen des Lebens in Augenschein. Sängerin Rosaly Oberste-Beulmann trotzt allen geplanten Revolution und möchte sich nur mit ihrem Charme und den Liedern echter Prinzessinnen in der Welt durchsetzen. Und was sagt der Mann im Trio, Pianist und Gitarrist Jan Wolf, dazu? Das bewährte Dreiergespann tobt sich erneut herrlich erfrischend, augenzwinkernd und voller Leichtigkeit auf der Bühne des KATiELLi Theaters aus, spielt mit allen bekannten Klischees und unterhält bestens.

Termine im Katielli:

Freitag, 6. März, 19:30 Uhr

Samstag, 7. März, 19:30 Uhr

Sonntag, 8. März, 18:00 Uhr

Karten für 23 Euro im Katielli Theater unter 02363 1849304

oder im Bücherwurm, Castroper Straße 33, Datteln