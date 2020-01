Pufpaff? Ist das ein Künstlername? Ist das Programm eher Kabarett oder Comedy? Diese und noch viele andere Fragen beantwortet das neue Programm „Wir nach“ von Sebastian Pufpaff, der am Donnerstag, 4. Juni, um 20 Uhr auf Einladung des Kulturbüros in der Stadthalle, Kolpingstraße 1, gastiert.

Der durch alle gängigen TV-Formate wie „WDR Mitternachtsspitzen“, „ZDF heute-show“ oder „Nuhr im Ersten“ bekannte Kabarettist ist auch wegen seiner TV-Erfolgsshow „Pufpaffs Happy Hour“ beliebt. Der Deutsche Kleinkunstpreis 2020 in der Sparte „Kabarett“ geht mit Sebastian Pufpaff an einen Meister der Widersprüche, der sich vom Teleshopping bis auf die große Kabarettbühne gespielt hat.

Der Sinn des Lebens: Lachen

Wenn die Politik uns verrät, die Industrie uns vera... und Europa zerbröselt, dann ist es Zeit für den letzten integeren Menschen des Planeten: einen Kabarettisten, der uns mitnimmt auf eine Reise in die Mitte des Humors, denn da entspringt der Sinn des Lebens: Lachen.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 25 Euro zuzüglich Gebühren bei allen bekannten Vorverkaufsstellen; in Datteln beim städtischen Kulturbüro, Kolpingstraße 1, Tel. 02363/107-369.