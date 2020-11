HERBSTIMPRESSIONEN VOM LOEMÜHLENTEICH IN MARL ....

Ich hatte mal wieder etwas in Marl zu tun und kam am Loemühlenteich vorbei.

Längere Zeit war ich nicht mehr dort, das Wetter war so schön, dass mich ein kleiner Spaziergang lockte.

Es machte richtig Spaß, durch das raschelnde Laub zu gehen.

Außer ein paar Kanadagänse, Stockenten und Blässhühner war niemand zu sehen.

Ich fühlte mich richtig sicher in dieser eigenartigen Coronazeit.

Hatte Corona fast vergessen.

Diese Ruhe an dem kleinen See tat mir richtig gut.

Entspannung pur, nur eins mit der Natur....

Leider wird es jetzt um diese Jahreszeit früher dunkel und ich wollte nun auch meinen Heimweg antreten.

Ich habe noch ein kleines Gedicht für euch rausgesucht.

Herbst

Ein Igel, schau, er tänzelt durch bunte Blätter.

Und dort, eine Wespe surrt in einer Birne.

Der Herbst ist ein großer Retter, bringt er doch Nahrung für Mensch und Tier.

Und sieh das Licht, wie's blumenschön sich durch die gelben Bäume föhnt.

(Milena A.L.)

Ich hoffe, mein kleiner Bericht hat euch gefallen und euch etwas von Corona abgelenkt.