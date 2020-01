DEN FRÜHLING JETZT KAUFEN .....

Den Frühling kann man jetzt schon in Geschäften und Gartencentern kaufen.

Eine kleine Auswahl von Frühlingsblumen habe ich euch mitgebracht und dazu ein kleines Frühlingsgedicht.

FRÜHLING ÜBERS JAHR

Das Beet, schon lockert sich's in die Höh', da wanken Glöckchen so weiß wie Schnee; Safran entfaltet gewalt'ge Glut, Smaragden keimt es und keimt wie Blut.

Primeln stolzieren so naseweis, schalkhafte Veilchen versteckt mit Fleiß;

was auch noch alles da regt und webt, genug, der Frühling er wirkt und lebt.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Viel Spaß beim Betrachten.