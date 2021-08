Der Jungstorch in Datteln kann fliegen

Am letzten Wochenende wirkte er "verloren" auf dem Horst, wir haben uns schon Sorgen gemacht,

aber gestern hat er uns bewiesen, dass er fliegen kann

und so hoffen wir, dass er den Flug in den Süden schafft und irgendwann wohlbehalten wiederkommt. Sie finden weitere Bilder im Anhang.

