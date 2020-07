Die Dattelner SPD traf sich zu einer Vorstandssitzung im KATiELLi Theater. Der Parteivorsitzende Hans-Peter Müller reagierte auf die Corona Situation, die eine Versammlung mit einer größeren Anzahl von Personen im SPD Bürgerbüro nicht möglich machte.

Kurzerhand rief er den Theaterleiter des KATiELLi Theaters Bernd Julius Arends an und bat darum, das Theater für die Vorstandssitzung mieten zu dürfen. Herr Arends stimmte zu - eine echte win-win-Situation, denn die Künstler verzeichnen hohe Einnahmeverluste durch die Coronakrise.

So gab es diesmal ein außergewöhnliches Ambiente für die Beratungen, in dem Politik ohne Theater im Theater gemacht wurde.