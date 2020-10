Dattelner Jusos wählen neuen Vorstand – Pascal Buddäus (27) übernimmt den Vorsitz von Pascal Joswig

Datteln. Unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen fand die Jahreshauptversammlung der Dattelner Jusos statt. Die Vorstandswahlen standen hierbei im Vordergrund der diesjährigen Versammlung. Einstimmig wurde dort Pascal Buddäus (27 Jahre alt) zum neuen Vorsitzenden des Juso-Stadtverbandes gewählt. „Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf die kommende Arbeit“, so Buddäus direkt nach der Abstimmung. Übernommen hat dieser das Amt von Pascal Joswig, der für seine engagierte Arbeit für den Juso-Stadtverband in den letzten Jahren von den Anwesenden gewürdigt wurde und ein kleines Präsent erhielt.



In den kommenden Jahren will er mit seinem Vorstandsteam einige Inhalte angehen. „Die Themen liegen auf der Straße, wir müssen diese nur aufnehmen und versuchen was daraus zu machen“, so die Meinung im Stadtverband. Mobilität, bezahlbarer Wohnraum und Treffpunkte bzw. Anlaufstellen sind ein paar Themen, die auch für viele junge Menschen interessant sind. „Auch wollen wir weiterhin in der SPD gut vertreten sein und dort weiter mitwirken“, so der neue Vorsitzende Buddäus. „Wir können das Feld nicht nur den ´Älteren´ überlassen. An guter sozialdemokratischer Politik darf kein Weg an den Jusos vorbeiführen“, so Buddäus weiter. Bislang haben die Jusos in der Dattelner SPD jedoch auch keine schlechten Erfahrungen bei den Mitwirkungsmöglichkeiten gemacht. So wurden bei der Kommunalwahl am 13. September fünf Jusos als Kandidierende ins Rennen geschickt, welche mit Pascal Joswig, Benjamin Tjardes, Tim Tonguc, Pascal Bastek und Pascal Buddäus auch ihre Wahlkreise für den Rat gewannen und die nächsten fünf Jahre die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Datteln vertreten können. Zuvor war die Arbeitsgemeinschaft mit zwei Ratsvertretern dort dabei. „Eine deutliche Verbesserung und ein starkes Gewicht für die jungen Leute in Datteln“, so Pascal Buddäus. Mit diesem Ergebnis möchte man nun an der Entwicklung der Stadt teilhaben und auch jugendpolitisch etwas bewirken.

Ebenfalls in den neuen Vorstand gewählt wurden Moritz Diekhöfer, Pascal Bastek und Tim Tonguc als stellvertretende Vorsitzende, sowie Sören Hirschmann, Pascal Joswig und Benjamin Tjardes als Beisitzer. Schon bald wird die Arbeit im Vorstand aufgenommen und die Schwerpunktthemen sowie aktuelle Geschehnisse besprochen.

Eingeladen war auch der Kreisverbandsvorsitzende der Jusos Kreis Recklinghausen, Jan-Stefan Heinemann, der einen Bericht über die vergangene Kommunalwahl im Kreis hielt. „Da wo Jusos angetreten sind, gab es die besseren Ergebnisse für die SPD“, so Heinemann. „Großartige Leistungen wurden dort erzielt“, so der Vorsitzende der Kreis-Jusos weiter. Auch personell übernehmen die Jusos nun mehr Verantwortung, so übernimmt mit Arvid Weber aus Marl ein Juso einen Stellvertreter-Posten in der neuen Kreistagsfraktion. Dies sei eine Entwicklung, welche nur positiv aufgenommen werde.

Bilduntertext: Die gewählten Vorstandsmitglieder v.l.: Moritz Diekhöfer, Pascal Buddäus und Pascal Bastek