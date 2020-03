Auch in diesem Monat nimmt der Umweltbrummi der Kommunalen Servicebetriebe der Stadt Recklinghausen (KSR) wieder schadstoffhaltigen Abfall in haushaltsüblichen Mengen kostenlos in Datteln an: am Samstag, 14. März, von 8.30 bis 12.30 Uhr und am Donnerstag, 19. März, von 13 bis 17 Uhr am Recyclinghof, Emscher-Lippe-Straße 12.

Schadstoffhaltige Abfälle gehören nicht in die Restmülltonne, in die Biotonne oder in die Wertstofftonne. Auch nicht ins Abwasser, weil die Chemikalien Tiere und Kleinpflanzen in Gewässern sowie Mikroorganismen in den Kläranlagen schädigen, die das Abwasser biologisch reinigen.

Sondermüll zum Umweltbrummi

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihren Sondermüll auf jeden Fall zum Umweltbrummi beziehungsweise das Altöl zum Händler zu bringen. Eine andere Entsorgung ist nicht erlaubt.