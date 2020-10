Der ambulante Hospizdienst des Caritas Centrums Haltern am See lädt am Mittwoch, 7. Oktober, um 15 Uhr zu einem Trauer-Spaziergang ein.

Beim Gehen in gemütlichem Tempo haben die Teilnehmenden Gelegenheit zum Austausch mit anderen Trauernden oder können schweigend ihren Gedanken folgen.

Nähere Informationen bei Maria Dahms, Tel. 02364/109027, m.dahms@caritas-ostvest.de.