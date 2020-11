Wegen einer internen Schulung ist das Bürgerbüro am Mittwoch, 4. November 2020, nur von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Nachmittags ist das Bürgerbüro geschlossen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sind Besuche im Rathaus und in den anderen Verwaltungsnebenstellen weiterhin nur nach Terminvereinbarung möglich. Termine mit dem Bürgerbüro können die Bürger telefonisch unter 02363/107-1 oder per E-Mail an buergerbuero@stadt-datteln.de vereinbaren.