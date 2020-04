Kreuzungsbereich Butterort, Recklinghäuser Straße, Halterner Straße und Lippestraße in Ahsen wird wegen einer Blindgängererkundung für vier Tage komplett gesperrt, allerdings erreichen die Anlieger soweit möglich ihre Häuser weiterhin.

Bevor die Kanalisation in der Lippestraße zwischen Vogelsangweg und Recklinghäuser Straße/Ecke Butterort in Ahsen erneuert wird, muss der Bereich auf mögliche Blindgänger untersucht werden. Diese Erkundungsarbeiten beginnen am Dienstag, 14. April und dauern voraussichtlich bis Freitag, 17. April.

Die Buslinie wird über die Straße Am Graben geleitet. Eine provisorische Bushaltestelle wird im Einmündungsbereich Am Graben/Recklinghäuser Straße eingerichtet.