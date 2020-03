Nach Schließung der Kitas und Schulen stellt auch die Familienbildungsstätte Datteln

ab Montag, 16. März, bis Ende der Osterferien den kompletten Seminar- und Kursbetrieb ein.

Alle Kurse finden nicht statt, weder im FBS-Gebäude in der Kirchstraße 29, noch in den Außenstellen, Sporthallen, Kitas, Familienzentren, Behinderteneinrichtungen und Altenheimen und so weiter.

Für Nachfragen und weitere Infos ist die Familienbildungsstätte per Mail unter: fbs-datteln@bistum-muenster.deoder telefonisch ab Montag, 9 Uhr wieder zu erreichen.