Datteln: Infoveranstaltung Stoffwindeln

Einen Infovormittag zum Thema Stoffwindeln bietet die Familienbildungsstätte Datteln am 15. Januar an.

An diesem Vormittag lernen Interessierte verschiedenen Windelsysteme, Materialien und eine Übersicht über Zubehör und Pflege kennen. Moderne Stoffwindelsysteme sind mit den Windeln aus Omas Zeiten nicht mehr vergleichbar. Stoffwindeln sind unkompliziert, umweltfreundlich und schonend zu Babys Haut.

Der Kurs findet am 15. Januar von 9 bis 10.30 Uhr statt und kostet 7 Euro. Eltern dürfen ihr Kind gerne mitbringen.

Anmeldungen sind telefonisch unter der Nummer 02363-910000 im Büro der FBS Datteln oder über die Internetseite www.fbs-datteln.de möglich.