Das Rathaus und die städtischen Nebenstellen in Datteln sind zwischen Weihnachten und Neujahr nicht geöffnet - also von Dienstag, 24. Dezember, bis Mittwoch, 1. Januar. Die Stadtverwaltung möchte so Überstunden abbauen und Energiekosten einsparen.

Die folgenden Einrichtungen sind zum Teil länger geschlossen: das Jugendcafé JaM vom 16. Dezember bis 3. Januar, das Jugendcafé Tigg-Tagg vom 23. Dezember bis 1. Januar, das Kulturbüro vom 20. Dezember bis 3. Januar. Tickets für Veranstaltungen des Kulturbüros gibt es in dieser Zeit auf www.imverkauf.de.

Die Musikschulverwaltung schließt vom 23. Dezember bis 3. Januar. Der Recyclinghof ist zu den normalen Öffnungszeiten geöffnet; montags (wie sonst auch) und am 24. Dezember sowie am 31. Dezember geschlossen, am Freitag, 27. Dezember, und am Samstag, 28. Dezember, geöffnet.

Das Stadtbad schließt ab 16. Dezember bis auf Weiteres für die alljährliche Grundreinigung sowie für Reparatur- und Sanierungsarbeiten.

Die Stadtbücherei bleibt vom 24. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Der Städtische Bewegungskindergarten sowie die Außenstellen in der ehemaligen Mosaikschule und an der Berliner Straße machen Ferien vom 23. Dezember bis 3. Januar.

Die Turnhallen sind vom 21. Dezember bis 6. Januar geschlossen, die VHS im Dorfschultenhof vom 23. Dezember bis 6. Januar.