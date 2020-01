Ist mein Kind einfach nur besonders aktiv oder bedarf es einer Behandlung? Warum kann es sich in der Schule nicht so gut konzentrieren und träumt vor sich hin? Schon vor 100 Jahren wurde von dem "Zappelphilipp" und der "Träumesuse" berichtet.

Bei einem Vortragsabend der Familienbildungsstätte (FBS) Datteln werden Informationen rund um das Thema ADS/ADHS gegeben. Es wird erläutert, wie sich der Begriff nach aktueller Auffassung definiert und welche Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten es gibt.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 29. Januar, von 19 bis 21.15 Uhr in der FBS Datteln statt. Weitere Infos unter Tel. 02363/910000.