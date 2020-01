Die Gelsenwasser AG erneuert eine Trinkwasserleitung in Datteln. Die Arbeiten in der Straße Neuer Weg von der Schulstraße bis zur Hausnummer 126 dauern voraussichtlich vier Wochen.

Die Verlegung erfolgt durch Rohreinzug, die neue Leitung wird in die bestehende eingezogen. Dafür sind nur einzelne Baugruben notwendig.

Gelsenwasser bittet um Verständnis

Die Bauarbeiten sind im Rahmen des Erneuerungsprogramms von Trinkwasserleitungen für eine auch in Zukunft sichere Wasserversorgung notwendig. Für unvermeidbare Behinderungen bittet Gelsenwasser um Verständnis.