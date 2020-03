Bürgermeister André Dora bittet alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Datteln, sich mit Blick auf die Verbreitung des Corona-Virus besonnen zu verhalten.

"Es geht auch um Solidarität mit denjenigen, für die das Corona-Virus durch Alter und Vorerkrankungen besondere Gefahren mit sich bringt", sagt Bürgermeister André Dora. "Wir alle müssen daran denken, nicht nur für uns, sondern auch für andere verantwortlich zu sein."

Hygiene-Empfehlungen beachten

Dazu ist es wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an die Hygiene-Empfehlungen der zuständigen Behörden wie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung halten: Verzicht auf Handschlag zur Begrüßung; Abstand halten; regelmäßiges Händewaschen; Nies- und Hust-Etikette (in die Armbeuge niesen, am besten in ein Taschentuch, das sofort entsorgt wird).

Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts

Der Kreis Recklinghausen und die kreisangehörigen Städte haben sich wie folgt verständigt (Basis sind der Erlass des Gesundheitsministeriums zu Veranstaltungen, die Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts und die Empfehlungen der Bezirksregierung Münster):

Bis einschließlich 1. Mai werden alle nicht unbedingt notwendigen städtischen Veranstaltungen (zum Beispiel Kulturbüro-Termine, "Müll im Sack - Stadt auf Zack", Job-Börse "F1rst Job - First Contact", Eröffnung des Sportparks Mitte, VHS-Kurse, Musikschultermine mit über 30 Teilnehmern) nicht stattfinden.

Die Stadthalle steht als Veranstaltungsstätte bis einschließlich 1. Mai nicht zur Verfügung.

Unaufschiebbare Termine der Bürger mit der Stadtverwaltung sind nur nach telefonischer Vereinbarung möglich. Die Bürger melden sich zur Terminvereinbarung telefonisch unter 02363/107-1 (keine Infos zum Corona-Virus!).

Planungsstab der Stadt Datteln

Die Stadt Datteln hat einen Planungsstab einberufen, bei dem wichtige Informationen zusammenlaufen. Grundsätzlich fungiert in der derzeitigen Situation die Gesundheitsbehörde beim Kreis als erster Ansprechpartner.

"Die Stadt kommt als Ordnungsbehörde ins Spiel, wenn es darum geht, die Anweisungen des Gesundheitsamtes zur häuslichen Quarantäne oder die vom Ministerium angeordneten Veranstaltungsabsagen umzusetzen", erklärt André Dora.